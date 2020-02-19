В Донецкой области обнаружили подпольный цех по производству сигарет

В Донецкой области правоохранители обнаружили подпольный цех по изготовлению табачных изделий. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, согласно данным прокуратуры, в рамках проведения досудебного расследования по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного налога, по предварительному сговору группой лиц), ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, совершенные по предварительному сговору группой лиц) КК Украины, обнаружен подпольный цех по изготовлению табачных изделий на территории Донецкой области.

В ходе обыска правоохранители обнаружили и изъяли бумагу для изготовления сигарет, пластиковые устройства для закручивания табачных изделий, мешки с табаком, банковские карты, черновые записи, а также, деньги в размере более 165 тыс. грн.

«В настоящее время в суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество. Досудебное расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Санкция ч. 2 ст. 199 УК Украины предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Санкция ч. 3 ст. 369 КК Украины – лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.