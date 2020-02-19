Секретарь СНБО указал на связь боев у Золотого и отставки Суркова

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что утренние бои 18 февраля вблизи Золотого и отставка помощника президента России Владислава Суркова, который был куратором Донбасса являются взаимосвязанными событиями. Так же они связаны с годовщиной расстрелов на Майдане и боями под Дебальцево. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью телеканалу «24.TV».

В Украине был ряд трагических дат, а нападение под Дебальцево – спланированная провокация, заявил, сказал Алексей Данилов. «Это связано с нашими памятными датами. Более того, я уверен, что увольнение помощника Путина – это одна цепь событий, которые случились сегодня», – заявил секретарь СНБО.

По его словам, есть определенные люди, которые не хотят, чтобы в Донецкую и Луганскую области Украины пришел мир и наконец прекратилась война.

Напомним, что 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.

По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии.