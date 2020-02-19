Серая зона, изоляция, обстрелы: Жители сел поделились опасениями по поводу разведения войск в Гнутово (Видео)

За прошедшие сутки в Луганской области шел бой на участке (вблизи Орехово, Золотого и Новотошковского), где с обеих сторон в прошлом году развели войска. А на днях в Минске (Беларусь) уже почти согласовали новый участок отвода. На этот раз это должно произойти недалеко от села Гнутово (Донецкая обл.). Местные жители боятся, что снова могут оказаться в серой зоне.

По словам местной жительницы Любови, которая живет в селе от рождения, сейчас здесь спокойно. Но из-за возможного разведения сил женщина волнуется. Потому что считает, что если линия столкновения станет ближе, то село может оказаться в «серой зоне». А еще хуже – стать изолированным, как соседнее Орловское, в которое с 2014 года почти не доехать, потому что мост взорвали еще в начале вооруженного конфликта. «Я посмотрела там, что творится. И мне страшно. И так тут ничего не осталось, уже все поразбирали. А если сюда еще зайдут – тут тоже не будет. Ни света у них нет, ни воды нормальной, ни питания. Сколько мы там были – ну, одного человека, наверное, встретила на улице. А чтобы по двору, как мы вот ходим, спокойно, можно сказать, еще живем и ходим, я не видела ни одного», – поделилась Любовь.

Сейчас в Гнутово работают магазины. Продуктов – в изобилии. Автобусы ездят по графику. Но если войска отойдут, то некоторые маршруты придется отменить.

Из-за того, что школы в Гнутово нет, дети ездят в соседнюю Талаковку. Там боятся, что после разведения станет больше обстрелов. Местные вспоминают, что не отменяли учебный процесс даже тогда, когда населенный пункт накрывали снаряды. «Условия были сложноватые, нам иногда приходилось с детьми находиться в помещении бомбоубежища. Сокращенные уроки были. Но иногда очень-очень редко мы детей телефонными звонками оставляли дома. Это было очень опасно», – вспоминает заместитель директора Талаковской школы Любовь Пинчук.

Сюда приезжают и ученики из Павлополя. Потому что школу там разрушили еще в начале вооруженного конфликта. Жительница Павлополя Татьяна Пугач проработала учительницей биологии 45 лет. Свои последние уроки до сих пор вспоминает с сожалением. «Когда летят осколки, а дети сидят перепуганные. И не знаешь, как их успокоить. Вот этого люди нашего села больше всего боятся», – поделилась она.

Как это – жить в серой зоне, в Павлополе помнят до сих пор. Воду не привозили, продуктами запасались на несколько недель. «Хлеба брали на неделю, на две, клали в морозильную камеру, замораживали, потом разогревали и кушали», – рассказала женщина.

В селе также с осторожностью относятся к возможному разведению. Ведь сейчас расстояние до линии разграничения от Павлополя – 2 км . «Такой населенный пункт большой, я считаю, это не очень маленький Павлополь, как село. Значит, его что – выбросить, как негодный аппендицит? Куда? Кому? Все войска, все рядом. Это будет похлеще, наверное, чем в Луганске», – считает местная жительница Наталья.

Гнутово подчиняется Талаковскому поселковому совету. По словам его председателя Вячеслава Салгалова, разведение войск, прежде всего, касается контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ), а не населенных пунктов. Однако, считает, что до Павлополя введут определенную систему контроля. «Я думаю, в любом случае будет какая-то процедура, либо упрощенная, об этом говорить, как бы рано. КПВВ "Гнутово" от населеннного пункта в районе 5 километров находится, если разведение там километра полтора, то до населенного пункта, я так понимаю, это не достанет», – сказал Салгалов.

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Германию заявил, что пока не соблюдены все условия для разведения сил и средств. Ведь миссия ОБСЕ не имеет безопасного доступа к временно неподконтрольным территориям. Да и обстрелы на передовой не утихают. Гарант отметил, что почти за два месяца на Донбассе зафиксировано более четырехсот нарушений тишины.

Источник: ТК «Донбасс»