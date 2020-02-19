Отправляли почтой: Нелегальную продажу оружия из Донбасса блокировала СБУ в Одессе

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе незаконную торговлю оружием и боеприпасами, нелегально привезенными из Донбасса. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, по предварительной версии, житель Одессы организовал нелегальную переправку на территорию региона оружия и боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил (ООС). «Средства поражения для продажи фигурант получал от своих сообщников через сервисы почтовой связи. Также, делец переделывал устаревшие образцы оружия для приведения их в боевое состояние», – говорится в сообщении.

Как сообщили в СБУ, товар делец предлагал клиентам, которых находил на специализированных форумах в интернете. Правоохранители задержали злоумышленника возле одного из почтовых отделений Одессы после получения им посылки с более 200 патронами к огнестрельному оружию, а также запалы к ручным гранатам.

Во время обыска по месту жительства «оружейника» сотрудники СБУ обнаружили 2 минометные мины различного калибра, 4 автомата системы Калашникова, противопехотная мина, 15 гранат различных типов и 8 пистолетов. Также, была изъята переделанная винтовка Мосина, тубус от гранатомета РПГ, магазины для стрелкового оружия, устройство и принадлежности для изготовления патронов и различные составные части к огнестрельному оружию.

«Обнаруженные средства поражения и другие предметы переданы на экспертизу. Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности», – отметили в СБУ.