Самолет с эвакуированными из Уханя украинцами вылетел из Китая

Самолет Boeing 737-700 NG авиакомпании SkyUp с эвакуированными из провинции Ухань украинцами вылетел из Китая. Об этом со ссылкой на пресс-службу украинского посольства в Китае сообщает « РБК – Украина ».

Сообщается, что самолет вылетел в 00:30 по местному времени (18:30 по Киеву).

Борт с эвакуированными украинцами должен прилететь в аэропорт «Борисполь» 20 февраля в 8 утра. Украинский самолет вывезет из Уханя 48 украинцев и 29 иностранцев – граждан Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Ранее сообщалось, что Центр общественного здоровья МОЗ Украины опубликовал рекомендации Центра по контролю и профилактике заболеваний США (англ. Centers for Disease Control and Prevention, CDC) для предприятий и работодателей по реагированию на коронавирус.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый китайский коронавирус Covid19 менее смертельный, чем другие. Наибольший риск заразиться новым китайским коронавирусом имеют люди старшего возраста, у детей заболевание является не таким распространенным.