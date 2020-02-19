В одном из сел на Луганщине – скандал: Жители перекрыли дорогу и не пустили добытчиков газа (Видео)

Жители Боровского (Луганская обл.) перекрыли дорогу и не пустили в свой населенный пункт добытчиков газа. Якобы геологи искали во дворах, на огородах и в курятниках новые месторождения газа без разрешения людей.

Так, в окрестностях села был бунт – две сотни людей направлялись к передвижной сейсмо-разведывательной базе. Между жителями разлетелись слухи, что экспедиция ищет мелкие полости с газом. «Против газовых вышек, против добычи газа в нашем регионе. Сейчас вот эти машины проводят геологоразведку», – рассказала участница протеста.

На общесельском сборе люди рассказали, что сейчас газ добывают из четырех скважин, расположенных в нескольких километрах. Местные жалуются, что село и так как будто время от времени подскакивает. «Гидроудар этот делают. Воды не будет, ничего не будет. Как? В доме невозможно сидеть», – сказал местный житель Артем.

«У детей, у одного пошла кровь с носа, другой прыгает. Это они рассказывают, что толчки маленькие. Толчки идут такие, что дома трусятся», – добавил местный житель Вячеслав.

Жители жалуются, что в этот раз голубое топливо ищут прямо во дворах – в огородах и под курятниками тоже что-то взрывают. «Воткнул палку, потом здесь же были кабели с каким-то оборудованием. Там бух. Мы же не знаем, что они делали. Тут машина ездила большая, ну, короче, творили, что хотели», – рассказали местные жители.

Местные возмущаются, ведь разрешения заходить на частную территорию они не давали. «Они прошли, промеряли прибором своим, наверное, как им правильно. Вот у меня возле сарайчика поставили. Мы потом уже увидели в родительском дворе тоже. И пошло по прямой. А что они хотели?...», – сказала женщина.

Такие работы в селе пыталась провести государственная геофизическая экспедиция. Говорят, что только собирают геологическую информацию. После того, как люди заблокировали 20 автомобилей со специалистами, пришлось уехать прочь вместе с оборудованием.

На переговоры вернулась делегация. Ссылаются на разрешение военно-гражданской администрации и государственную программу. «Мы понесли большие убытки, потому что мы были вынуждены все убрать – свои кабели, которые положили и машины отогнать обратно. Мы госорганизация, мы ничего не нарушаем, мы получаем все разрешения, все согласования», – сообщил начальник Приднепровской геофизической разведывательной экспедиции Юрий Гладченко.

Заказчик исследования – частное предприятие. Утверждают, что имеют все разрешения от государства. И обещают возместить людям убытки, если что случится. «Мы заверили людей, их опасения, что будет с их частными землями. Мы заверили, что никаких геологоразведочных работ связанных с нарушением недр и поверхностного слоя земли, без их согласия сделано не будет», – заверила главный геолог заказника работ Юлия Моногарова.

В сельском совете опасения жителей не разделяют. «Люди пытаются разобраться, кто давал разрешение на сейсмическую разработку, кто давал разрешение на бурение скважин. Люди хотят понять – они хозяева земли своей или есть всевышние какие-то?», – говорит депутат сельсовета Лариса Летучая.

«Пока не будет передана земля Боровскому совету ничего они делать не будут, потому что люди против этого», – сообщила Боровской сельский голова Лидия Афанасьева.

Газовики сейчас ежедневно ездят в село и убеждают людей, чтобы получить разрешение на добычу голубого топлива.

Источник: ТК «Донбасс»