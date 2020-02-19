Украина может ожидать повышения статуса в НАТО в октябре, – министр обороны

В октябре этого года Украина может ожидать повышение статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время общения с журналистами, передает « УНН ».

«Основные итоги Мюнхена такие: уменьшение внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места – внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают о нашем курсе реформ. У меня были встречи с десятком министров обороны разных стран. В Брюсселе, за день до Мюнхена, у нас была встреча с генеральным секретарем и его заместителем. Заседание фактически, как Комиссия Украина-НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны всех стран НАТО, которые приехали в Брюссель», – отметил Загороднюк.

Кроме того, он добавил, что в Украине постоянно работают советники министров обороны из стран НАТО, которые постоянно докладывают о ходе реформ. «У нас здесь работают их советники, консультанты и наблюдатели, сообщают им о ходе реформ. Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен», – подытожил министр.