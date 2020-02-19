На КПВВ «Новотроицкое» мужчина пытался подкупить пограничников

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» мужчина пытался предложить взятку пограничникам за беспрепятственное пересечение линии разграничения. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«На КПВВ "Новотроицкое" снова гражданин совершил неудачную попытку втянуть пограничников в противоправную деятельность. Мужчина за 500 грн пытался договориться о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение правонарушитель получил категорический отказ», – сказано в сообщении.

Как уточнили в Госпогранслужбе, задержанного 50-летнего гражданина, в установленном порядке передали сотрудникам полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.

Фото: пресс-служба Донецкого погранотряда

Ранее сообщалось, что через КПВВ «Новотроицкое» мужчина пытался провезти в неподконтрольный Донецк 40 упаковок обезболивающих препаратов. Еще один гражданин направлялся через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию с нунчаками.