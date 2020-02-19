RU
Все новости

На Донетчине депутат сельсовета предстанет перед судом за помощь в проведении «референдума ДНР»

19.02.20 22:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине депутату Мироновского поселкового совета сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокурор Донецкой области Евгений Белоусов сообщил о подозрении депутату Мироновской поселкового совета Бахмутского района в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины», – сказано в сообщении.

Как установило досудебное расследование, в мае 2014 года депутат поселкового совета, понимая незаконный характер своих действий, рассмотрел и положительно проголосовал за внесенный в повестку дня сессии вопрос о предоставлении помещения Мироновского дворца культуры для проведения «референдума» по вопросу признания государственной самостоятельности «ДНР».

Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании мужчине меры пресечения.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк