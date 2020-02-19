Электронный военный билет в Украине: Каким он будет, когда введут и что это даст

В Украине военный билет станет электронным. Он будет содержать стандартные обозначения, фотографию, группу крови. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Алексей Марценюк, сегодня, 19 февраля, передает пресс-служба ведомства.

«Мы исходим из концепции, что должен быть одинаковый электронный военный билет для всех – и для генерала, и для солдата. Тестовые образцы электронных военных билетов будут у нас уже в ближайшие недели. Мы доработали дизайн, функционал, разобрались, какие виды номеров и какие данные должны быть. Конечно, у генерала немного больше прав, мягко говоря. Но мы хотим, чтобы была такая общевойсковая солидарность: у всех одинаковый военный билет, он имеет стандартные обозначения, фотографию, группу крови», – рассказал он.

В пресс-службе уточнили, что введение электронного военного билета, о котором говорил министр обороны Андрей Загороднюк, означает, что когда через 5 лет заработает депозитно-монетарная программа, то военнослужащий проводит своим электронным билетом – и по нему открывается вся необходимая информация: его квартирное дело, отпуска, назначения, командировки и так далее.

В идеале при депозитно-монетарной программе – как только военнослужащий подписывает контракт и на него оформляют электронный военный билет, он попадает в базу, система его знает и через определенный период ему начнет начисляться соответствующий депозит, который он потом сможет использовать.

Марценюк отметил, что презентация электронного военного билета состоится после тестирования должным образом. Для этого был выбран опытный район и один из видов войск. При этом обязательная составляющая всех процессов – киберзащита. «Как только мы протестируем и решим все проблемы, поднимем вопрос, чтобы электронный военный билет ввели во всех Вооруженных Силах Украины. В перспективе его должны иметь все военнослужащие. Это требует очень широкой координации и внесения изменений в некоторые законы», – добавил замминистра.

Он уточнил, что параллельно с разработкой электронного военного билета создается сеть, которая могла бы позволять пользоваться этим билетом в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (бывшие военкоматы).

«И скорость оцифровки этого процесса достаточно велика. Его тормозят только небольшие передаточные возможности сети наших районных военкоматов. Мы работаем над тем, чтобы это можно было расширить и быстро обрабатывать учетные дела и загружать их в систему», – объяснил Марценюк.

По его словам, уже сейчас в ведомстве есть электронная система, содержащая все дела призывников и резервистов. «Сейчас мы работаем с Кабмином по вопросу обмена информацией между государственными предприятиями, индивидуальными лицами и военкоматами», – добавил замминистра.

Кроме того, в связи с мобилизационной потребностью многие данные частных структур и предприятий должны учитываться в военных комиссариатах. «Мы работаем, чтобы это тоже автоматизировать. Чтобы не нужно было ежемесячно предоставлять в военный комиссариат письменные сведения о том, сколько есть машин, какие гаражи, как это происходит сейчас. Мы работаем над тем, чтобы и это электронизировать, потому что это самый быстрый путь к эффективности», – подытожил Алексей Марценюк.

Напомним, ранее Марценюк анонсировал введение в Украине электронного военного билета.