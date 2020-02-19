Когда начинаются обстрелы, девочка кричит и синеет: Как растут дети на линии разграничения Донбасса (Видео)

Вырастить детей на линии разграничения Донбасса в окружении разрушенных домов – задача сложная. Жительница прифронтового Луганского (Донецкая обл.) Анастасия Кириченко воспитывает сына, дочь и еще взяла под опеку племянницу.

Из-за вооруженного конфликта для жителей Луганского стало недосягаемым спокойствие и уверенность в будущем. На одной из улиц почти все жители уехали. «Сейчас затишье, а через пол часа стреляют. Война началась, люди выехали, а возвращаться не хотят», – говорит Анастасия.

Обстрелы здесь не утихают, а для детей это – ежедневный стресс. Девятилетняя племянница Саша тяжело переживает громкие взрывы. Успокоить девочку самостоятельно Анастасия не в состоянии. «Когда начинаются обстрелы, вот это гупанье все, она начинает кричать, она синеет – вот до такой степени у нее испуг», – сказала женщина.

Анастасия спала племянницу от детского дома. Родная мать девочки из-за болезни не может ею заниматься. «Либо они забирают ее в детдом, либо мы ее забираем себе. Мы с мужем сели, подумали: где двое детей, там и трое», – поделилась женщина.

Сашу Анастасия воспитывает уже шесть лет. У ребенка несколько сложных диагнозов. «Ей девять лет почти. Она почти не разговаривает. Она разговаривает, как ребенок в полтора-два года», – объясняет Анастасия.

Ежедневно они часами изучают цифры и буквы. Все для того, чтобы подарить ребенку надежду на будущее.

Анастасия все время вместе с детьми. Говорит, мечтает найти работу, но из-за боевых действий зарабатывать деньги в Луганском нигде. Сейчас прокормить большую семью очень сложно. «То же масло, тот же сахар, макароны – это для нашей семьи самое ходовое», – отмечает она.

Самые необходимые продукты семья Кириченко получает от Фонда Рината Ахметова. За годы боевых действий вдоль линии разграничения уже выдано более 12 млн 400 тыс. наборов выживания.

Когда на улице слышны выстрелы, дети отвлекаются, как могут. Максим любит рисовать. «Чтобы рисунок получился, надо туда вкладывать много любви и труда», – говорит мальчик.

Ради детей Анастасия на многое готова. И все вместе надеются дождаться настоящей мирной жизни. «Хочется, чтобы наступил мир, закончилась война наконец-то, чтобы у детей могло быть будущее», – поделилась Анастасия Кириченко.

Источник: ТК «Донбасс»