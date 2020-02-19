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Минюст США назначил ответственного за дела по Украине

19.02.20 22:37

Министерство юстиции США назначило прокурора Восточного района Нью-Йорка Ричарда Доногью координировать дела в отношении Украины. Об этом в письме к председателю комитета юстиции Конгресса США Джеррольд Недлера сообщил заместитель министра Стивен Бойд, передает «Голос Америки».

Доногью «координировать существующие вопросы» и «оценивать, расследовать и решать любые вопросы, связанные Украины, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих», – говорится в письме.

Это решение может предоставить министру юстиции США Биллу Барру больше возможностей отслеживать политически чувствительные расследования, касающиеся Украины.

Какими именно делами заниматься прокурор пока неизвестно.

Среди резонансных дел в Нью-Йорке, касающиеся Украины, является дело двух бизнес-партнеров личного юриста президента США Дональда Трампа Игоря Фруман и Льва Парнаса в нарушении правил финансирования политических кампаний, отмечают СМИ. Нарушение, по обвинению, были связаны с попытками повлиять на должностных лиц США в пользу украинских деятелей. Парнас и Фруман действовали не только в собственных интересах, но и в интересах украинского чиновника, члена украинского правительства, который добивался отзыва посла США в Украине Мари Йованович, утверждают прокуроры.

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