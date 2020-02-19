Повреждены обстрелами: На Донетчине планируют восстановить тысячу жилых домов

В Донецкой области до конца этого года собираются восстановить не меньше 1 тыс. жилых домов, которые были повреждены или разрушены боевыми действиями. Об этом сегодня, 19 февраля, шла речь на совещании в Донецкой областной государственной администрации, сообщает пресс-служба ДонОГА.

По словам заместителя главы Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, восстановление поврежденного или разрушенного жилья в регионе является главной задачей на 2020 год.

«На 2020 год облгосадминистрация имеет цель восстановить не менее 1 000 жилых домов, пострадавших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны. Для этого созданы материальные резервы местного и регионального уровней. Для выполнения восстановительных работ достигнута договоренность об откомандировании личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Остается только работать – постоянно и настойчиво», – отметил Филашкин.

Он также напомнил, что на 2020 год между облгосадминистрацией и Главным управлением ГСЧС Украины подписан Меморандум о сотрудничестве, которым, в частности, предусмотрено сотрудничество по проведению социально-экономических преобразований в Донецкой области, повышению гражданских ценностей, развитию эффективной системы гражданской защиты в регионе.