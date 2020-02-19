В «ДНР» рассказали, когда нужно менять «паспорт»

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области объяснили, когда нужно менять «паспорт ДНР».
Как пишет местные интернет-ресурсы, «паспорт ДНР» , полученный после 22 марта 2019 года, необходимо заменить при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста.
Замена «паспорта производится при наличии одного из следующих оснований:
- достижение возраста 20 и 45 лет;
- изменение ФИО, а также сведений о дате и месте рождения;
- непригодности «паспорта» для дальнейшего использования в следствии износа, повреждения или других причин, обнаружение неточности или ошибочности произведенных в «паспорте» записей.