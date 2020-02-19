В «ДНР» рассказали, когда нужно менять «паспорт»

На временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области объяснили, когда нужно менять «паспорт ДНР».

Как пишет местные интернет-ресурсы, «паспорт ДНР» , полученный после 22 марта 2019 года, необходимо заменить при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста.

Замена «паспорта производится при наличии одного из следующих оснований: