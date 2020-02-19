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На Донетчине налоговики раскрыли схемы «отмывания» доходов на почти 700 млн грн

19.02.20 23:29
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине с начала этого года работники налоговой службы разоблачили схемы «отмывания» доходов на почти 700 млн грн. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает пресс-центр Государственной налоговой службы (ГНС) в Донецкой области.

«За январь 2020 года специалистами управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области были выявлены финансовые операции с признаками уголовных правонарушений на общую сумму установленных убытков 686 млн гривен», – говорится в сообщении.

Из них, в сфере государственных закупок составлены 2 материала с признаками уголовных преступлений за основные правонарушения на сумму 2,5 млн грн. Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.

По результатам рассмотрения переданных материалов 5 из них присоединены к уголовным производствам, среди них 3 материала – в сфере государственных закупок.

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