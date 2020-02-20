Кто в доме хозяин: Почему НВФ пошли в наступление возле Золотого

Эскалацией на Луганщине в районе Золотого руководство России сейчас добилось своей политической цели: Кремль показал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что они решают, как и когда будет урегулирован вопрос Донбасса. Но в данной ситуации большинство стран поддержали Украину, а Британия вообще открыто заявила о том, что Россия ведет войну против Украины. Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, передает «Слово і Діло».

Жданов не исключил того, что обострение может быть приурочено к 5-летию выхода украинских военных из окружения в районе Дебальцево (Донецкая обл.). Однако, убежден эксперт, главная причина в ином.

«Главная причина наступления боевиков – желание руководства Российской Федерации показать президенту Украины Владимиру Зеленскому кто в доме хозяин, образно говоря. То есть, путем обострения [президент России] Владимир Путин показал украинскому президенту, кто на самом деле регулирует процессы, происходящие на востоке Украины. Это ответ на инициативу Зеленского о совместном патрулировании границы», – считает Олег Жданов.

По его словам, Путин дает понять Зеленскому, что кроме него и российских войск, никто в неподконтрольном анклаве никакие вопросы решать не будет.

Также, Жданов предположил, что дальнейшего обострения на Донбассе не будет, поскольку РФ достигла своей политической цели. Он подчеркнул, что российская сторона получила максимальные преференции, которые они могли выжать из этой ситуации. «Часть украинцев разочаруются в президенте, потому что он не может выполнить свои предвыборные обещания. Страна понимает, что президент не управляет ситуацией на Донбассе, что бьет по его рейтингу, авторитету», – пояснил специалист.

Военный эксперт добавил, что единственный минус для руководства России после обострения – осуждение действий РФ на Совбезе ООН.

Жданов обратил внимание на то, что большинство стран поддержало Украину, более того, Британия вообще открыто заявила о том, что Россия ведет войну против Украины. Однако, настоял специалист, основная проблема Украины в том, что мы не можем официально заявить о том, что РФ ведет войну против Украины.

По его мнению, если бы не решительные действия начальника штаба, неизвестно, чем бы закончилось обострение вблизи Золотого. Эксперт добавил, что начальник штаба также был загнан в угол, когда наши военные начали оставлять позиции.

«Когда идет минометный обстрел, который предназначен именно для того, чтобы выбить солдат из окопов, а наша артиллерия молчит, то без огневой поддержки никто не удержит позиции. Это инстинкт самосохранения. Бойцы начали оставлять опорные пункты. Судя по брифингу, спасая критическую ситуацию, начальник штаба отдал приказ на огневую поддержку обороняющихся войск. Мы применили все виды вооружения, чтобы обеспечить сохранность нашей обороны. Иначе могли остановиться где-то на административной границе этих областей», – проанализировал эскалацию на Донбассе Олег Жданов.

Ранее сообщалось, что 18 февраля незаконные вооруженные формирования на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению НВФ на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.