В рейтинге процветания детей Украина заняла 91 место, – доклад ООН

В рейтинге процветания детей Украина заняла 91 место наряду с Бразилией и Ямайкой. Украина определили как страну с низко-средним доходом. Об этом говорится в докладе ООН «Будущее для детей мира», сообщает Hromadske.

В Норвегии, Южной Корее и Нидерландах самые лучшие возможности для выживания и развития детей, а худшие – в Центрально-Африканской Республике, Чаде и Сомали.

Эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах мира. Для индекса анализировали меры, которые используют для выживания и благополучия детей, особенно в области здравоохранения, образования, питания, экологии и экономики.

Согласно оценкам исследователей, из-за недоедания в странах с низким и средним доходом примерно н250 000 000 до 5 лет отстали в своем развитии, что рискуют вообще не реализовать свой потенциал полностью.

В отчете также отметили, что увеличивается негативное влияние рекламы на детей. Согласно данным ЮНИСЕФ, в США дети видят от 13 до 300 тыс. рекламных объявлений за год только на телевидении. Эта реклама касается вейпинга, фаст-фуда, сладких газированных напитков, табачных и алкогольных изделий.