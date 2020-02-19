Коронавирус: В Китае официально назвали препарат для лечения

Национальная комиссия здравоохранения Китая добавила противовирусный препарат Арбидол в предварительный план лечения коронавируса. Об этом со ссылкой на сайт ведомства пишет «Новое время».

Для экспериментального лечения, кроме Арбидола, рекомендованы также хлорохин и рибавирин в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

Издание напомнило, что число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире сейчас составляет 75 117, большинство – на материковом Китае.

Общее количество смертей в материковом Китае достигло 2004, а число погибших в мире – 2011.

За пределами материкового Китая было зарегистрировано семь смертельных случаев, по одному в Гонконге, Тайване, Японии, на Филиппинах и во Франции, и также два в Иране.