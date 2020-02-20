В Украине хотят узаконить частные армии: В чем плюсы и каковы риски

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект «О военно-консалтинговой деятельности», который предусматривает создание «частных армий» для оказания услуг за рубежом. Мнения экспертов относительно данной инициативы разделись. Так, политолог-международник Владимир Воля убежден, что это шанс для украинской армии и спецслужб получить больше военного опыта. В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов считает, что для выполнения заказов на стороне не нужен отдельный закон о частных военных компаниях, передает «Слово і Діло».

Как считает Владимир Воля, создание частных военных компаний в Украине – это возможность легального участия в проведении различных мероприятий в разных климатогеографических условиях. «Возникает возможность заимствования разнообразного зарубежного военного опыта. Получения важной информации, которая может быть ценной для оборонного сектора Украины и для внешней политики», – убежден Воля.

Он добавил, что для граждан Украины, которые имеют соответствующую подготовку и желание, – это легальный способ зарабатывать немалые деньги. Но для тех, кто подготовлен и привык к условиям, когда нужно месяцами и годами строго соблюдать дисциплину.

В то же время, одна из проблем, которую обозначил Владимир Воля, состоит в том, что со временем может произойти отток какой-то части лучших военнослужащих с контрактной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ), Национальной гвардии Украины (НГУ) и силовых структурах.

Воля подчеркнул, что государственные органы проиграют конкуренцию за лучших специалистов, и это негативно может повлиять на кадровую ситуацию в силовых структурах и на комплектацию Объединенных сил.

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов, напротив, не видит подобной угрозы. На его взгляд, процент оттока кадров не будет критичным. «Одно дело – тренироваться в составе подразделения спецназа сил специальных операций ВСУ и поучаствовать где-то в военной компании под эгидой ООН, НАТО, как в Ираке, а совсем другое, – когда нанимают за деньги. Риск быть искалеченным или погибнуть возрастает в разы. Таких фанатов военного дела не очень много. Будут такие люди, но не критичный процент», – пояснил военный специалист.

Помимо этого, Жданов критически оценил законодательную инициативу нардепов и выразил уверенность, что дополнительный закон не нужен. Он обратил внимание на то, что многие украинские военные сегодня воюют в различных военизированных организациях, начиная от Иностранного легиона Франции, заканчивая частными компаниями в любой стране мира.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что частные военные компании используются спецслужбами в большинстве своем развитыми странами в зависимости от финансовых возможностей и масштаба. «Однако, какая должна быть мощь государственной машины для того, чтобы их контролировать внутри страны и в том числе за рубежом? Этим ЧВК ставят конкретные задачи. Это инструмент спецслужб. Для государства нужно иметь сильную экономику, достаточно финансов, чтобы их нанимать, содержать, ставить задачи и контролировать», – считает военный эксперт Олег Жданов.