Буллинг в школах: Минобразования определило какие меры будут применять

Министерство образования и науки (МОН) Украины урегулировало вопросы реагирования на случаи буллинга в школах, а также воспитательные меры, которые будут принимать в учебных заведениях. Соответствующий приказ № 1646 был зарегистрирован в Минюсте 3 февраля 2020 года. Он вступит в силу со дня официального опубликования, передает «ЛІГА. Закон».

Так, приказом утвержден порядок реагирования на случаи буллинга (травли), который определяет механизм реагирования в учебных заведениях всех типов и форм собственности, кроме тех, которые обеспечивают получение образования взрослых (в том числе последипломного образования).

Признаками буллинга определены следующие действия:

преднамеренное лишение еды, одежды, денег, документов, другого имущества или возможности пользоваться ими, препятствование в получении рбразования, принуждение к труду и другие правонарушения экономического характера;

словесные оскорбления, угрозы, в том числе в отношении третьих лиц, унижение, преследование, запугивание, прочие действия, направленные на ограничение волеизъявления лица;

любая форма нежелательного вербального, невербального или физического поведения сексуального характера, в частности унизительные взгляды, жесты, оскорбительные движения тела, прозвища, оскорбления, шутки, угрозы, распространение оскорбительных слухов;

любая форма нежелательного физического поведения, в частности пощечины, пинки, толкания, щипания, порка, кусание, нанесение ударов;

другие правонарушения насильственного характера.

Также, педагогические и другие работники учебного заведения в случае, если они обнаружили буллинг, обязаны:

принять неотложные меры для прекращения опасного воздействия;

при необходимости оказать домедицинскую помощь и вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи для предоставления экстренной медицинской помощи;

обратиться (при необходимости) в территориальные органы Нацполиции;

сообщить руководителю заведения образования и по крайней мере одному из родителей или других законных представителей малолетнего или несовершеннолетнего, подвергшегося буллингу.

Срок рассмотрения комиссией заявления или сообщения о случае буллинга в учебном заведении не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения заявления или уведомления руководителем заведения образования.

Необходимые меры воспитательного воздействия к сторонам буллинга определяет комиссия по рассмотрению случаев буллинга в учебном заведении.

Меры воспитательного воздействия реализуются педагогическими работниками заведения образования, специалистами службы по делам детей и центра социальных служб для семьи, детей и молодежи с привлечением необходимых специалистов по предоставлению правовой, психологической, социальной и другой помощи, в том числе территориальных органов Нацполиции.