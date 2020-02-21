Буллинг в школах: Минобразования определило какие меры будут применять

Министерство образования и науки (МОН) Украины урегулировало вопросы реагирования на случаи буллинга в школах, а также воспитательные меры, которые будут принимать в учебных заведениях. Соответствующий приказ № 1646 был зарегистрирован в Минюсте 3 февраля 2020 года. Он вступит в силу со дня официального опубликования, передает «ЛІГА. Закон».
Так, приказом утвержден порядок реагирования на случаи буллинга (травли), который определяет механизм реагирования в учебных заведениях всех типов и форм собственности, кроме тех, которые обеспечивают получение образования взрослых (в том числе последипломного образования).
Признаками буллинга определены следующие действия:
- преднамеренное лишение еды, одежды, денег, документов, другого имущества или возможности пользоваться ими, препятствование в получении рбразования, принуждение к труду и другие правонарушения экономического характера;
- словесные оскорбления, угрозы, в том числе в отношении третьих лиц, унижение, преследование, запугивание, прочие действия, направленные на ограничение волеизъявления лица;
- любая форма нежелательного вербального, невербального или физического поведения сексуального характера, в частности унизительные взгляды, жесты, оскорбительные движения тела, прозвища, оскорбления, шутки, угрозы, распространение оскорбительных слухов;
- любая форма нежелательного физического поведения, в частности пощечины, пинки, толкания, щипания, порка, кусание, нанесение ударов;
- другие правонарушения насильственного характера.
Также, педагогические и другие работники учебного заведения в случае, если они обнаружили буллинг, обязаны:
- принять неотложные меры для прекращения опасного воздействия;
- при необходимости оказать домедицинскую помощь и вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи для предоставления экстренной медицинской помощи;
- обратиться (при необходимости) в территориальные органы Нацполиции;
- сообщить руководителю заведения образования и по крайней мере одному из родителей или других законных представителей малолетнего или несовершеннолетнего, подвергшегося буллингу.
Срок рассмотрения комиссией заявления или сообщения о случае буллинга в учебном заведении не должен превышать 10 рабочих дней со дня получения заявления или уведомления руководителем заведения образования.
Необходимые меры воспитательного воздействия к сторонам буллинга определяет комиссия по рассмотрению случаев буллинга в учебном заведении.
Меры воспитательного воздействия реализуются педагогическими работниками заведения образования, специалистами службы по делам детей и центра социальных служб для семьи, детей и молодежи с привлечением необходимых специалистов по предоставлению правовой, психологической, социальной и другой помощи, в том числе территориальных органов Нацполиции.