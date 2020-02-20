Субсидии для переселенцев: В Мариуполе рассказали о порядке назначения выплат

В Мариуполе местным жителям и переселенцам напомнили о порядке назначения жилищных субсидий. В частности, для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) субсидия назначается по решению комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Жилищная субсидия назначается на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября и на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля одному из членов домохозяйства, зарегистрированному в жилом помещении (доме), и рассчитывается с учетом доходов всех членов семьи», – отметили в горсовете.

В отдельных случаях субсидия может быть назначена по решению комиссии с учетом конкретных сложившихся обстоятельств.

Так, для ВПЛ жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) назначается по решению комиссии с месяца обращения до конца отопительного сезона.

Если в состав домохозяйства входит человек, имеющий право на льготы по оплате ЖКУ, субсидия назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором начислены льготы, но не ранее месяца подачи заявления.

Кроме того, жилищные субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива и на оплату ЖКУ назначается один раз в календарный год по личному обращению граждан с месяца обращения за ее назначением и до конца текущего календарного года.

Перерасчет жилищных субсидий на следующий период проводится в автоматическом режиме. Новые заявление и декларация подаются получателями субсидий на следующий период в случае если:

изменился состав семьи;

в составе семьи есть переселенцы;

в составе семьи количество фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше, чем количество зарегистрированных лиц;

обращаются за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа и жидкого печного бытового топлива;

арендуют жилое помещение для проживания и обращаются за жилищной субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Также, уточняется, что право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, проживающих в жилых помещениях.

По данным горсовета, в Мариуполе информацию, о назначении жилищных субсидий можно получить в территориальных отделах по работе с гражданами: