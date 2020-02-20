Субсидии для переселенцев: В Мариуполе рассказали о порядке назначения выплат

В Мариуполе местным жителям и переселенцам напомнили о порядке назначения жилищных субсидий. В частности, для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) субсидия назначается по решению комиссии. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.
«Жилищная субсидия назначается на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября и на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля одному из членов домохозяйства, зарегистрированному в жилом помещении (доме), и рассчитывается с учетом доходов всех членов семьи», – отметили в горсовете.
В отдельных случаях субсидия может быть назначена по решению комиссии с учетом конкретных сложившихся обстоятельств.
Так, для ВПЛ жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) назначается по решению комиссии с месяца обращения до конца отопительного сезона.
Если в состав домохозяйства входит человек, имеющий право на льготы по оплате ЖКУ, субсидия назначается с месяца, следующего за месяцем, в котором начислены льготы, но не ранее месяца подачи заявления.
Кроме того, жилищные субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива и на оплату ЖКУ назначается один раз в календарный год по личному обращению граждан с месяца обращения за ее назначением и до конца текущего календарного года.
Перерасчет жилищных субсидий на следующий период проводится в автоматическом режиме. Новые заявление и декларация подаются получателями субсидий на следующий период в случае если:
- изменился состав семьи;
- в составе семьи есть переселенцы;
- в составе семьи количество фактически проживающих зарегистрированных лиц меньше, чем количество зарегистрированных лиц;
- обращаются за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа и жидкого печного бытового топлива;
- арендуют жилое помещение для проживания и обращаются за жилищной субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Также, уточняется, что право на получение жилищной субсидии имеют граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, проживающих в жилых помещениях.
По данным горсовета, в Мариуполе информацию, о назначении жилищных субсидий можно получить в территориальных отделах по работе с гражданами:
- Центрального и Приморского районов по адресу: пр. Металлургов, 35, каб. 16, 18; понедельник – суббота с 8:00 до 17:00, без перерыва или по телефону 067-741-73-16;
- Кальмиусского района по адресу: ул. Чукарина, 17, каб. 1, понедельник – суббота с 8:00 до 17:00, без перерыва или по телефонам 068-668-76-08, 47-60-06;
- Левобережного района по адресу: ул. Украинского казачества, 51; понедельник, среда, пятница с 9:00 до 16:00, вторник, четверг с 9:00 до 20:00, суббота по предварительной записи, без перерыва или по телефону 098-418-80-01.