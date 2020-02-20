С маленькой Лейлой невозможно сфотографироваться: В зоопарке в «ДНР» родился львенок (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Придорожном (Старобешевский р-н, Донецкая обл.) в зоопарке родился львенок. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Назвали маленькую львицу Лейла. Как уверяют в «ДНР», на данный момент она содержится в отдельном отапливаемом помещении, но с наступлением более теплой погоды животное переведут в вольер. В ее рацион входит куриное филе и молоко. Судя по поведению, чувствует львенок себя превосходно.

«Лейла очень игривая. Девочка с характером. А вот ее родители – Лана и Лео – были спокойнее, их можно было взять на руки, сфотографироваться. С этой невозможно фотографироваться, она такая, что и порвать может. К лету, я думаю, ее воспитаю. Львов можно приручить: нужно больше с ними находиться рядом, сидеть, кормить, играть», – рассказала сотрудница зоопарка Ольга.

Когда маленького хищника покажут публике, пока неизвестно.

Сам же зоопарк готовится к весенне-летнему сезону. Сообщается, что сейчас в нем живут более 20 тыс. животных, среди них – буйволы, лошади, ламы, волки, верблюды, страусы, обезьяны.

«С начала прошлого года мы начали осваивать участок около 1,5 га, и это при том, что площадь всего зоопарка теперь около 4-х га. Построили здесь новые вольеры, только с декабря 2019-го высадили около 1,5 тыс. сосен, туй, елей и примерно 500 кустов роз, еще заказали клен, дубки и вербы. Работы планируем завершить к весне, после построим более просторные вольеры для оленей», – уверяет директор учреждения Геннадий Кряжев.