В «ЛНР» установили размер минимальной зарплаты

В «ЛНР» впервые установили размер минимальной заработной платы, который составляет 6064 руб. (2 332 грн по курсу «государственного банка ЛНР»). Об этом говорится в «законе ЛНР» «О минимальном размере оплаты труда».

В «законе» говорится, что минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда. Однако для определения штрафов и иных платежей, зависящих от минимального размера оплаты труда, применяется базовая сумма в 2 756 руб. (1 060 грн).

Несмотря на то, что «закон» был принят 15 января, размер минимальной зарплаты установлен с 1 января.

Отметим, что в Украине с 1 января минимальная зарплата составляет 4723 грн.

Напомним, что «глава ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что к 1 января 2022 года зарплаты и пенсии в «республике» достигнут уровня Ростовской области РФ. Также с января в «республике» на 20% повысили пенсии и на 26% – оклады «госслужащих».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» уровень минимальной заработной платы установили в сумме 6065 руб. (2351 грн по местному курсу валют).