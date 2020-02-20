Пропагандистку «ЛНР» объявили в розыск

Жительнице Луганской области, которая занимает должность начальника подразделения «министерства связи и массовых коммуникаций ЛНР», прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст.110 УК Украины). Женщина объявлена в розыск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в январе 2017 года луганчанка заняла должность «начальника отдела систем телерадиовещания и сети интернет» в «министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР».

«Указанное лицо на сегодня продолжает организовывать политику в сфере информирования, коммуникации с псевдогосударственными СМИ и формирование через них общественного мнения. В своей деятельности подозреваемая открыто ведет антиукраинскую пропаганду с целью изменения границ территории и государственной границы Украины», – отмечают в прокуратуре.

В данное время Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемой с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование, которое проводит Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях, продолжается.

Напомним, прокуроры областной и местных прокуратур Луганщины сейчас осуществляют процессуальное руководство досудебных расследований в свыше 5 тыс. уголовных производств, в том числе и относящихся к категории военных преступлений.