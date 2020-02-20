Вынесли с задымленной лестничной клетки: На Донетчине огнеборцы спасли мужчину

В Селидово (Донецкая обл.) во время тушения пожара огнеборцы спасли мужчину. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что в среду, 19 февраля, в 19:05 спасатели получили сообщение о том, что в доме на ул. К. Маркса в Селидово произошел пожар.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в квартире на первом этаже 5-ти этажного жилого дома. Во время проведения разведки на лестничной клетке между 4 и 5 этажами пожарные обнаружили мужчину, которого в составе звена ГДЗС вынесли из задымленной лестничной клетки на свежий воздух и передали работникам медицинской помощи. Мужчина был госпитализирован в Селидовскую ЦГБ в удовлетворительном состоянии», – сообщили в ГСЧС.

Спасатели локализовали пожар в 19:28 и ликвидировали в 19:35.