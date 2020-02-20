Взрыв метана на шахте в «ДНР»: 5 горняков госпитализированы с ожогами

В «ДНР» 5 горняков после вспышки метана в шахте в Шахтерске были госпитализированы с ожогами. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», 19 февраля в Шахтерске, в частной горной выработке глубиной 700 м, 5-ро горняков, находясь в горной выработке, получили ожоги разной степени тяжести от вспышки метано-воздушной смеси. Сообщается, что взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с огнем при курении.

Пострадавшие – мужчины 1976, 2000, 1983, 1977 и 1980 годов рождения – вышли на поверхность самостоятельно, после чего были госпитализированы в лечебное учреждение города.

«Горноспасатели провели замеры процентного содержания основных газов в газовоздушной среде в горной выработке, сбор данных и оценку обстановки на поверхности», – уверяют в «республике».