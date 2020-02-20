Сводка из зоны ООС за 19 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, зафиксирована активность снайперской пары. 19 февраля в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы украинских позиций:

неподалеку Марьинки – из станкового противотанкового гранатомета;

рядом с Лебединским – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с Васильевкой – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Красногоровки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Славного работала снайперская пара, а также велся огонь из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

в районе Луганского – из миномета калибром 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Орехово – из миномета калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ из миномета калибром 120 мм, а также вооружения БМП и гранатометов различных систем обстреляли Объединенные силы у Новомихайловки.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские силовики за минувшие сутки 16 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 88 единиц. Обстрелам подверглись поселки Гольмовский и шахты им. Гагарина на горловском направлении; район "Вольво-центра", поселки Александровка, Старомихайловка, шахты "Трудовская", села Сигнальное и Веселое на донецком направлении; село Саханка».

В «ДНР» также заявляют, что «в результате обстрелов со стороны ВСУ был поврежден жилой дом в селе Сигнальное на окраине Еленовки. Кроме того, в результате вечернего минометного обстрела в поселке шахты "Трудовская" повреждение получил гражданский легковой автомобиль марки "ВАЗ-2101". При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселков Логвиново, Нижнее Лозовое и Березовское. Огонь велся из минометов калибрами 82 мм и 120 мм, а также станкового противотанкового гранатомета (СПГ)».