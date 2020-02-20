Прокурор и продюсер: «Слуга народа» определилась с кураторами местных выборов на Донбассе

От партии «Слуга народа» подготовку местных выборов, которые состоятся 25 октября 2020 года, в Донецкой области будет курировать народный депутат Владлен Неклюдов, а в Луганской – народный депутат Максим Ткаченко, пишет «Украинская правда».

По информации издания, несколько недель назад на одном из совещаний в Офисе президента, которое касалось выборов, замглавы ОПУ Сергей Трофимов предложил назначить в каждую область куратора по подготовке к выборам от парламента. В каждую область направят по народному депутату, которые будут отвечать, прежде всего, за отбор людей в партийные списки в областные и городские советы, а также за формирование штабов.

Согласно распределению от «Слуги народа», ответственным за Донецкую область назначен народный депутат Владлен Неклюдов. В прошлом он – прокурор отдела по надзору за органами, ведущими борьбу с организованной преступностью прокуратуры Днепропетровской области.

За Луганскую область будет отвечать нардеп Максим Ткаченко. До избрания в парламент он был продюсером, руководителем компании «Квартал-концерт» и Летнего театра «Морвокзал» (г. Одесса). Занимался организацией концертов и гастролей всех проектов студии «Квартал 95». До 2014 года проживал в Луганске.

По иным областям согласованы следующие кураторы:

г. Киев – председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко;

Винницкая область – нардеп Алина Загоруйко;

Днепропетровская область – нардеп Юрий Кисель;

Закарпатская область – нардеп Юрий Аристов;

Запорожская область – нардеп Александр Кабанов;

Ивано-Франковская область – нардеп Елена Винтоняк;

Кировоградская область – нардеп Никита Потураев;

Львовская область – нардеп Роман Мулик;

Николаевская область – глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия;

Одесская область – нардеп Александр Сова.

Полтавская область – нардеп Юрий Корявченков;

Сумская область – нардеп Александр Качура;

Тернопольская область – нардеп Виктор Гевко.

Харьковская область – нардеп Павел Сушко;

Херсонская область – нардеп Александр Дубинский;

Черниговская область – заместитель глава парламентской фракции «Слуга народа» Павел Халимон;

Черновицкая область – нардеп Елена Лис;

В то же время вышеупомянутые депутаты не будут выполнять роль руководителей штабов. По планам партии, руководителями должны становиться претенденты на первенство в списках в областные советы, они же – потенциальные кандидаты на должность глав областных советов.

Также до весны планируют провести собеседования с потенциальными мэрами городов.