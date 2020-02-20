Около 700 блоков: На Луганщине задержан мужчина, перевозивший контрафактные сигареты (Фото)

19 февраля на выезде из населенного пункта Горское (Попаснянский р-н, Луганская обл.) мобильные группы правоохранителей из состава Объединенных сил задержали гражданина Украины, который перевозил ориентировочно около 700 блоков сигарет. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт нарушения и изъяла из обращения контрафактную продукцию на сумму более 1,3 млн грн.