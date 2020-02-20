Если весна не будет экстремально холодной: Украинцам обещают раннее начало сезона молодой картошки

Первый ранний картофель от отечественных фермеров появится на рынке уже в первой половине апреля. Об этом сообщают аналитики «Инфо-Шувар» со ссылкой на предварительные прогнозы трейдеров.

Отмечается, что такая ситуация возможна, если весна не будет экстремально холодной. По прогнозам, особенностью этого сезона будет не только ранний старт – предложение первого картофеля значительно увеличится по сравнению с последними годами, считают эксперты.

Сообщается, что в этом году производители Закарпатья и Юга увеличили площади под ранний картофель. Фермеры рассчитывают продавать урожай по рекордно высокой цене, учитывая прогноз дефицита предложения «старой» картошки в конце сезона.

В 2019 году сезон украинского раннего картофеля открылся в конце апреля с ценой 30-35 грн/кг, а уже в середине мая ранний картофель продавали по 15-19 грн/кг. В 2020 году первый картофель украинские фермеры начали сажать в теплицах еще в январе.