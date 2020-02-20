Обострение на Луганщине: Раненые военные лечатся в Харькове

6 раненых на Луганщине украинских военных вертолетом доставлены в Военно-медицинский клинический центр (ВМКЦ) Северного региона в город Харьков, где им оказана вся необходимая помощь и начат курс лечения. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

По словам начальника ВМКЦ полковника медицинской службы Юрия Подоляна, все пациенты, которые 18 февраля поздно вечером прибыли в Харьков из района проведения операции Объединенных сил, находятся в удовлетворительном состоянии.

«У одного из них было подозрение на инфаркт миокарда, но он не участвовал в бою. 3 человека имеют огнестрельно-осколочные ранения мягких тканей. Еще два бойца прибыли с боевыми травмами, связанными со взрывом», – рассказал офицер.

Также он добавил, что состояние одного из пациентов накануне оценивалось как тяжелое, но после хирургического вмешательства улучшилось до средней степени тяжести. Остальные военные имеют легкие ранения или травмы. Поэтому времени на их выздоровление уйдет немного.

В пресс-службе также отметили, что в течение 2014-2020 годов врачи в погонах приняли около 27 тыс. военнослужащих различных силовых ведомств и правоохранительных органов, пострадавших в ходе боевых действий на Донбассе. Кроме Военно-медицинского клинического центра Северного региона, пострадавшие воины лечатся еще и в гражданских профильных медучреждениях Харькова, с которыми сотрудничают армейцы.

Ранее сообщалось, что 18 февраля незаконные вооруженные формирования на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению НВФ на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.