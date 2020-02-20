России нужно было сорвать продвижение на пути к мирному урегулированию на Донбассе, – эксперт

Утром 18 февраля незаконные вооруженные формирования «ЛНР» атаковали украинские позиции в Луганской области. Подразделения Объединенных сил дали огневой ответ и удержали полный контроль над ситуацией. Среди украинских военных есть один погибший, четверо получили ранения. По словам начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака, члены НВФ «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии.

Украина и ее политическое руководство очень далеко продвинулись на пути к мирному урегулированию. Инициативы президента Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности вынудили Россию срочно сорвать это движение к примирению. Об этом «Донецким новостям» рассказал экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин.

Эксперт ожидал подобной провокации. «Украина и ее политическое руководство очень далеко продвинулись на пути к мирному урегулированию. И инициативы, с которыми выступил президент Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности, вынудили Россию срочно сорвать это движение к примирению. Как результат – мы получили обострение на Луганщине», – объяснил он.

Влад Волошин сообщил, что участники НВФ надеялись, взяв наблюдательный пост, получить возможность огневого контроля за участком разведения сил и средств в районе Золотого-4. НВФ подключили артиллерию и танки. Рассчитывали, что будет серьезная «ответка».

«Не даром РФ заранее созвала Совбез ООН. Там представители России хотели устроить очередное шоу под названием "Украина срывает мирные договоренности, на которых сама настаивает". Но просчитались. Наши воины героически отстояли позиции. И дали при этом хороший отпор из разрешенных средств поражения», – отметил военный эксперт.

По словам Волошина, на заседании Совбеза ООН все указывало на вину России в попытке срыва процесса мирного урегулирования на Донбассе.

«Все прекрасно понимают, что за провокациями четко видны башни Кремля. Так что думаю, будет усилено политическое (а, возможно, и экономическое) давление на Москву…. Пока сложно прогнозировать, будут ли усилены санкции. Но можно сказать однозначно, что Украина ведет себя достойно, защищает свою территорию и показывает, что при этом готова придерживаться взятых на себя договоренностей», – рассказал эксперт.

Ранее сообщалось, что 18 февраля незаконные вооруженные формирования на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению НВФ на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.

Более подробно с мнением Влада Волошина и комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Принуждение к капитуляции: Эксперты дали оценку эскалации боев на Луганщине».