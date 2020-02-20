Акция протеста в Покровске: Шахтеры обратились в прокуратуру и Гоструда

Работники шахты «Краснолиманская» в Покровске (Донецкая обл.) продолжают требовать выплаты задолженности по зарплате. Участники митинга обратились в прокуратуру и Государственную службу Украины по вопросам труда, передает «Pokrovsk.news».

На крыльце здания Покровской администрации четвертый день находятся трое мужчин и женщина, рядом с ними стоят канистры с бензином. Как и раньше, митингующих поддерживают ветераны батальона «Донбасс».

19 февраля участники акции протеста составили и разослали письма в прокуратуру и Государственную службу Украины по вопросам труда, указав на то, что руководство «Краснолиманской» нарушает их права на своевременное получение заработной платы и условия коллективного договора.

Подобное письмо, по словам митингующих, в скором времени будет отправлено и в профсоюзную организацию угольной компании.

Заканчивать акцию горняки пока не собираются. Обещание властей Покровска выделить семьям с детьми по 1 тыс. грн на ребенка – не повлияло на мнение митингующих. По словам протестующих, данная помощь сможет облегчить положение семей с детьми, но не сможет полностью решить проблему шахтеров. Поэтому горняки намерены продолжать акцию и требовать полного погашения долгов по зарплате.

Напомним, 13 февраля горняки шахты ГП «УК "Краснолиманская"» (г. Родинское, Донецкая обл.) начали протест под землей с требованием погасить задолженность по зарплате за октябрь 2019 – январь 2020 года.

16 февраля в Покровске несколько работников шахты «Краснолиманская» в знак протеста приковали себя цепями к канистрам с бензином и требуют погашения долгов по заработной плате.