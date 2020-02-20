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Каждый день по 2 тыс. случаев: В «ДНР» заявили о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом

20.02.20 11:49
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщила «министр здравоохранения республики» Ольга Долгошапко, передают местные интернет-ресурсы.

«У нас сейчас волна подъема заболеваний ОРВИ и гриппом, но пока это протекает в легкой форме или средней степени тяжести. Каждый день фиксируется порядка 2 тыс. случаев заболевания», − утверждает Долгошапко.

Также она сообщила о количестве закрытых на карантин школ. «На сегодняшний на карантин из-за волны заболевания ОРВИ и гриппом по республике закрыты порядка 50 школ», – уверяет «министр».

В частности, ряд школ закрыты в Енакиево и Шахтерске.

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