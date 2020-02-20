В МВД рассказали, где разместят эвакуированных из Китая украинцев

Украинцев, которых эвакуировали их охваченного вспышкой коронавируса Китая, разместят в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«Специальным транспортом ГСЧС Украины в сопровождении и под охраной полиции их доставят на территорию медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области», – сообщили в МВД.

На борту воздушного судна находятся 45 украинцев и 27 иностранцев, их сопровождают врачи. Медики подтвердили, что все эвакуированные не имеют каких-либо симптомов болезни и здоровы.

«В течение 14 дней там они будут находиться в обсервации с обеспечением строгого режима санитарного эпидемиологического контроля и безопасности. Все противоправные попытки препятствовать размещению эвакуированных на этом объекте или нарушения режима их обсервации будут прекращены Нацполицией и Нацгвардией в соответствии с требованиями закона и решением правительственного штаба», – отметили в МВД.