Угрозы вируса нет, но есть другая опасность: Зеленский о прибытии эвакуированных из Китая

После приземления в Украине самолета с эвакуированными из Китая украинцами были приняты беспрецедентные меры безопасности, чтобы исключить возможность попадания коронавируса в Украину. Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем Facebook.

Глава государства отметил, что на борту находятся не только украинцы, но и граждане других стран. Из-за сложностей с погодой самолет пришлось посадить в Борисполе, после дозаправки борт отправится в Харьков, как и планировалось ранее.

«Меры безопасности – беспрецедентные. Сделали все возможное и невозможное, чтобы гарантировать, что вирус в Украину не попадет. Несколько граждан не пустили на борт в Ухане, поскольку у них была немного повышена температура. Все, кто поднялся на борт – в удовлетворительном состоянии. Они здоровы, но должны пройти карантин и обсервацию в течение 14 дней», – рассказал президент.

Глава государства проинформировал, что эвакуированные будут жить в закрытом медицинском центре Национальной гвардии в Новых Санжарах, который будет полностью изолирован и переведен на строгий режим бактериологической безопасности.

«В течение двух недель это будет, наверное, наиболее охраняемый объект в стране. Сочувствую нашим эвакуированным, потому что уже знаю, что такое находиться под личной охраной, а у них охрана будет гораздо серьезнее, чем у президента. То есть бактериологического опасности нет. Но есть другая опасность, о которой я хотел бы сказать. Опасность забыть о том, что все мы люди и все мы – украинцы. Каждый из нас. Включая тех, кто оказался в Ухане во время эпидемии», – написал Зеленский.