На проект – до полумиллиона гривен: Объявлен конкурс по профессиональной интеграции переселенцев

В 6-ти регионах Украины, в том числе в Донецкой и Луганской областях, объявлен открытый конкурс проектных предложений «Мастер инноваций 2020». Бюджет каждого проекта может составлять до 520 тыс. грн. Конкурс проводится в рамках проекта «Профессиональная интеграция внутренне перемещенных лиц», который реализует Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH по заказу правительства Германии. Об этом сообщается на сайте проекта.

Отмечается, что проект «Профессиональная интеграция ВПЛ» реализуется с целью улучшения возможностей трудоустройства для переселенцев, людей, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины и уязвимых категорий среди местных жителей в 6-ти фокусных регионах.

К участию в конкурсе приглашаются общественные организации, которые зарегистрированы и / или ведут деятельность в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской областях или на подконтрольных правительству Украины территориях Донецкой и Луганской областей.

Проектные предложения должны предусматривать следующее:

проведение мероприятий / услуг по профессиональной переподготовке для ВПЛ и других лиц, пострадавших в результате конфликта на востоке Украины и проживающих в отдаленных районах фокусных областей;

разработку / применение цифровых технологий для обеспечения услуг и мероприятий по переподготовке для целевой аудитории;

разработку курсов с использованием модульного учебного плана или учебного плана частичной квалификации для востребованных профессий на местном рынке труда в тесном сотрудничестве с местными работодателями;

разработку и апробацию моделей стажировки для целевой аудитории для профессионально-технических направлений.

Целевой аудиторией представленных проектных предложений должны быть ВПЛ и жители принимающих громад старше 18 лет, безработные, а также лица, желающие сменить профессию (приоритет отдается безработным).

Для участия в конкурсе необходимо детально ознакомиться с условиями конкурсного отбора проектов, а также:

подать заполненную форму заявки на участие (Формуляр) и бюджет (формы прилагаются);

быть готовым заключить договор в форме локальной субсидии с GIZ и сотрудничать с проектом «Профессиональная интеграция ВПЛ» в процессе реализации проекта.

Бюджет каждого представленного проекта не должен превышать 520 тыс. грн. Не более, чем 15% средств может быть потрачено на улучшение материально-технического обеспечения.

Результаты будут сообщены всем участникам по электронной почте 13 марта. Всего будет выбрано и поддержано GIZ 7-10 проектных предложений.

Форму заявки на участие, бюджет и условия конкурсного отбора можно скачать на сайте проекта по ссылке или получить, обратившись к ассистентке проекта Юлии Чумаковой по адресу yuliia.chumakova@giz.de

Заявка должна быть заполнена на украинском языке и представлена в электронном виде объемом не более 5 МВ в формате MS Word (.doc или .docx или .rtf) вместе со сканированной копией распечатанной и подписанной заявки в формате .pdf и бюджетом в формате Excel (.xlsx ) по адресу yuliia.chumakova@giz.de до 1 марта 2020 года,23:00 (по киевскому времени). В теме e-mail необходимо обязательно указать «Мастер инноваций 2020».

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону горячей линии +380 44 501 39 67 или по электронному адресу yuliia.chumakova@giz.de.