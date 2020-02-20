На КПВВ «Гнутово» задержаны четыре автомобиля, находившихся в розыске (Фото)

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» (Донецкая обл.) в течение дня пограничники задержали 4-ре автомобиля, которые были в розыске. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

19 февраля на КПВВ «Гнутово» при проверке автомобилей «Мерседес», «БМВ», «Фольксваген» и «Рено», которые двигались с временно неподконтрольной украинским властям территории, пограничные наряды выяснили, что они находятся в розыске. Оказалось, что владельцы транспортных средств имеют задолженность, поэтому суд принял решение о принудительном взыскании средств с должников.

Сейчас автомобили вместе с водителями переданы работникам Национальной полиции Украины. Транспортные средства полицейские доставили на специальную площадку в Мариуполе, где они будут находиться до завершения исполнительного производства в отношении их владельцев.

Как сообщалось ранее, становится все более распространенной проблема с запретом на выезд на НПУТ людям, которых включили в единый реестр должников.

Напомним, с начала года к мониторам благотворительного фонда «Право на захист» начали обращаться люди, которые приезжают на подконтрольную правительству территорию для уплаты налоговых долгов и не могут вернуться домой. Даже при условии погашения долга, в отношении этих лиц продолжает действовать временное ограничение на выезд из ППТ. Следовательно, они часто остаются без денег и крыши над головой на неопределенный срок.

Также сообщалось, что юристы подготовили рекомендации, как действовать, если при пересечении линии разграничения запрещают выезд из подконтрольной правительству Украины.