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В Славянском районе под лед провалился рыбак, спасатели ищут тело

20.02.20 12:24
Фото ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области
Фото ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области

На одном из прудов в селе Никольское (Славянский район, Донецкая обл.) во время рыбалки провалился под лед человек. Сообщение о произошедшем поступило в службу спасения «101» сегодня утром, 20 февраля. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Уточняется, что сообщение поступило в 2:07 утра. На место происшествия немедленно выехали спасатели, были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Спасатели провели обследование берега водоема в поисках пропавшего рыбака, однако найти его пока не удалось.

В ведомстве сообщили, что к поиску утонувшего будут привлечены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

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