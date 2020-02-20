В Славянском районе под лед провалился рыбак, спасатели ищут тело

На одном из прудов в селе Никольское (Славянский район, Донецкая обл.) во время рыбалки провалился под лед человек. Сообщение о произошедшем поступило в службу спасения «101» сегодня утром, 20 февраля. Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Уточняется, что сообщение поступило в 2:07 утра. На место происшествия немедленно выехали спасатели, были задействованы 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Спасатели провели обследование берега водоема в поисках пропавшего рыбака, однако найти его пока не удалось.

В ведомстве сообщили, что к поиску утонувшего будут привлечены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.