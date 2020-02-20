Склоняем голову. Молимся. Помним: Яценюк о погибших участниках Революции достоинства

Сегодня, 20 февраля, в День памяти Героев Небесной Сотни лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк призвал помолиться за погибших и помнить о них. Об этом политик написал в своем Facebook.

«В этот день в центре Киева вели огонь на поражение. Шесть лет назад на Майдане Независимости штурмовики Януковича стреляли в украинских патриотов. Погибло 48 из Небесной сотни. 46 из них – немногим более чем за два часа. Сегодня день памяти погибших участников Революции достоинства. Наша память, наши герои, которые отдали свою жизнь за нашу свободу. Склоняем голову. Молимся. Помним», – написал Арсений Яценюк.