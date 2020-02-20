Есть лишь один вариант, эффективный с точки зрения прекращения военный действий на Донбассе, – эксперт

Утром 18 февраля незаконные вооруженные формирования «ЛНР» атаковали украинские позиции в Луганской области. Подразделения Объединенных сил дали огневой ответ и удержали полный контроль над ситуацией.

Это свидетельствует о демонстративном принуждении к прямым переговорам между украинскими властями и «Л-ДНР». Об этом «Донецким новостям» рассказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

«Атака оккупантов произошла после "гениального" заявления президента Зеленского о совместном с представителями созданных Россией квазиобразований "ДНР" и "ЛНР" патрулировании границы. И была четкая реакция Кремля – садитесь за стол переговоров с этими самыми "представителями"», – отметил Виталий Бала.

По его словам, практически сразу после этого Россия дала «добро» на атаку. И традиционно заявила, что она тут ни при чем. «Мол, пусть Киев договаривается с Донецком и Луганском о выборах, совместных патрулях, прекращении обстрелов и так далее. Вот тогда, мол, войны и не будет», – объяснил эксперт.

«То есть, мы стали свидетелями очередного демонстративного принуждения к прямым переговорам между украинскими властями и кремлевскими марионетками в "Л-ДНР". Чтобы тем самым легализовать последних. Это хотели сделать через выборы, но РФ, видя слабость украинской власти, решила поднажать», – добавил он.

Директор Агентства моделирования ситуаций отметил, что лично для него позиция украинской власти неприемлема. «Действующая власть, несмотря на то, что происходит на Донбассе, продолжает стремиться в ловушку, которую выставил Кремль. Мы реально сдаем национальные интересы Украины. Давайте вспомним, что говорили при разведении сил и средств: если будут какие-то обстрелы, обострение, мы всегда вернем защитников Украины на ранее оставленные позиции. Эскалация есть. А вот возвращения Объединенных сил – нет», – сообщил эксперт.

После случившегося, по его словам, нужно было четко заявить: все, что мы пытались сделать, идя на компромиссы со страной-агрессором, не помогло. Поэтому мы меняем стратегию, и предлагаем то-то и то-то.

«На самом деле, есть лишь один вариант, эффективный с точки зрения прекращения военный действий, гибели людей, демилитаризации. А именно – вернутся к вопросу миротворцев и международной временной администрации. Только это может дать нам шанс хотя бы перемирие. А мира быть не может, пока часть Донбасса оккупирована, а Крым – аннексирован», – сказал Виталий Бала.

«Реакция же, которую мы увидели вчера после заседания СНБО – никакая. Выйти и сказать пару минут о войне, а потом говорить о коронавирусе – это ни в какие ворота… Мы стали в очередной раз свидетелями того, что власть не понимает, что у нас идет война с Россией. А продолжать рассказывать сказки о том, что мы сможем договориться – это путь в никуда», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что 18 февраля незаконные вооруженные формирования на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению НВФ на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.

С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Принуждение к капитуляции: Эксперты дали оценку эскалации боев на Луганщине».