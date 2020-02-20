Если не боятся собак: Ляшко готов принять у себя эвакуированных из Китая

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что готов на две недели принять у себя дома двух-трех человек, прибывших из Китая. Об этом политик сегодня, 20 февраля, написал в своем Facebook.

«Готов на две недели поселить двух-трех человек, прибывших из Китая, у себя дома, если уж их никто не принимает. И если эти люди не боятся собак. Внимательно изучил информацию, поэтому не понимаю панику – это не больные люди, а просто наши братья и сестры украинцы, находившиеся в Ухане во время распространения этой страшной эпидемии. Медицинское освидетельствование показало, что заболевания у них нет, просто на всякий случай надо пройти двухнедельный карантин», – написал Ляшко.

Политик также напомнил, что в Украине растет количество заболевших гриппом.

«В Украине другая эпидемия – гриппа. За прошедшую неделю заболело более 250 тыс. человек. 38 человек уже умерло с начала эпидемического сезона. Почему-то все об этом молчат, зато есть общественная паника вокруг коронавируса. Прочитайте о средствах профилактики гриппа, берегите себя и свои семьи и не ведитесь на массовый психоз!», – написал лидер «Радикальной партии».