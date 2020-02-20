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Фотофакт: В Мариуполь прибыл первый из 72-х новых троллейбусов

20.02.20 12:53
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета
Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

В Мариуполь прибыл первый из 72-х новых троллейбусов, которые получит город в рамках сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития. Об этом сегодня, 20 февраля, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Он первый из первой партии 12 троллейбусов, которая едет в Мариуполь. Они новые, современные и комфортные! Всего в наш город приедут 72 таких красавца. К концу года все они встанут на линию и поедут по улицам Мариуполя. Муниципальный транспорт усилится, а услуга улучшится», – рассказали в пресс-службе.

В мэрии также сообщили, что новые троллейбусы – это результат сотрудничества Мариуполя с Европейским банком реконструкции и развития.

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

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