Житель Донетчины потерял 17 тыс. грн, «выиграв» авто

Житель Часов Яра (Донецкая обл.) отдал мошенникам почти 17 тыс. грн, поверив в сообщение о выигрыше автомобиля. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции.

Сообщается, что к полицейским обратился житель Часов Яра, который пожаловался на то, что неизвестные завладели его деньгами в сумме около 17 тыс. грн.

«Установлено, что пострадавшему позвонили неизвестные и сообщили, что он выиграл автомобиль, однако для получения "приза" мужчине необходимо сделать взнос. Мужчина не заподозрил, что имеет дело с мошенниками, поэтому перевел деньги. На следующий день мужчине снова позвонили "организаторы акции" и сказали, что теперь ему необходимо заплатить им за оформление документов на машину. Так, в течение нескольких дней аферисты придумывали новые и новые поводы и за это время выманили у "счастливого обладателя приза" около 17 тыс. грн», – рассказали в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 3-х лет ограничения свободы. Продолжаются следственные действия.