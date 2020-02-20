Жилье плюс работа: В МинВВОТ готовят новый проект для переселенцев

В ближайшее время Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) представит новый проект помощи переселенцам «Жилье плюс работа». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции в Киеве заявил замглавы МинВВОТ Руслан Калинин.

Он отметил, что жилье и работа для переселенцев – это приоритетные проблемы, а следовательно, и приоритетные направления деятельности профильного ведомства. Потому наряду с активно реализуемыми жилищными программами МинВВОТ разрабатывает новый интегрированный проект «Жилье плюс работа».

«Мы хотим, чтобы это была интерактивная карта, на которой каждый переселенец может увидеть имеющееся жилье, имеющиеся места работы и также предложения "жилье + работа". То есть такие предприятия, которые хотят брать на работу переселенцев и предоставлять им временное жилье», – отметил Калинин.

Он напомнил, в конце прошлого года на сайте МинВВОТ был создан раздел «Жилье плюс работа», где есть предварительные сведения по данному направлению. «Мы сотрудничаем с центрами занятости, и вы можете уже увидеть эту информацию», – добавил Калинин.

Чиновник также отметил, что в министерстве фиксируют тенденцию роста числа переселенцев, заинтересованных в участии в жилищных программах и получении кредитов.

Как сообщалось ранее, МинВВОТ планирует создать электронную карту, на которой будут отражены города, готовые принять переселенцев. В декабре 2019 года на сайте ведомства начал работать раздел, в котором публикуется актуальная информация о вакансиях всех областных центров занятости с предоставлением жилья.

Напомним, что по предварительным данным МинВВОТ, в жилье нуждаются около 400 тыс. семей ВПЛ. Уже разработана концепция единой государственной программы обеспечения жильем переселенцев и ветеранов АТО/ ООС, саму программу Кабмин должен принять в первом полугодии 2020 года. Для ее реализации нужно 6-7 млрд грн. Уже есть договоренности о финансировании со стороны Германии и Турции.