Регионы получат 20 млн грн на программу обеспечения переселенцев временным жильем, – Калинин

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) в ближайшее время распределит между регионами целевую субвенцию из госбюджета на обеспечение переселенцев временным жильем. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 февраля, на пресс-конференции в Киеве заявил замглавы МинВВОТ Руслан Калинин.

Речь идет о программе строительства временного жилья для переселенцев, в которой 70% финансирования обеспечивает госбюджет, а 30% – местные бюджеты. Данную программу реализует МинВВОТ.

«За 3 года временное жилье по этой программе получили 800 переселенцев. Всего было предусмотрено 85 млн грн. В бюджете 2020 года выделено 20 млн грн, это даст возможность обеспечить жильем приблизительно 50 семей. Но в ближайшее время министерство распределит эти средства между регионами и будет работать над внесением изменений в бюджет, чтобы предусмотреть дополнительное финансирование программы», – сказал Калинин.

По его словам, потребность в финансировании программы на год составляет минимум 80 млн грн. «У нас уже есть заявки на 25 млн грн, и они продолжают поступать каждый день», – добавил замминистра.

Как сообщалось ранее, программа «70 /30» предусматривает приобретение в коммунальную собственность квартир на вторичном рынке недвижимости. Затем данные квартиры по бальной системе распределяются между переселенцами, которые относятся к незащищенным и малообеспеченным категориям. В 2019 году по данному проекту для переселенцев в регионах приобрели более 80 квартир. При этом в МинВВОТ отмечают, что местные власти не активно участвует в программе «70 /30».

Напомним, что по предварительным данным МинВВОТ, в жилье нуждаются около 400 тыс. семей ВПЛ. На данный момент переселенцы могут воспользоваться 5-ю действующими госпрограммами по обеспечению жильем.

19 февраля Кабмин утвердил концепцию единой государственной программы обеспечения жильем ВПЛ и ветеранов АТО / ООС, саму программу Кабмин должен принять в первом полугодии 2020 года. Для ее реализации нужно 6-7 млрд грн. Уже есть договоренности о финансировании со стороны Германии и Турции.