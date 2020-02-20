На Донетчине правоохранителям сдался очередной участник НВФ

Полицейские Мирнограда (Донецкая обл.) проверяют бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), который сдался правоохранителям. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что отбыв 5 лет наказания в исправительном учреждении за угон автомобиля, в 2017 году житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) присоединился к НВФ «ДНР».

«По словам 35-летнего мужчины, летом 2017 года он освободился из Кировской исправительной колонии №33. В поисках работы отправился в Горловку к своему брату служившему в рядах "ДНР". На предложение родственника присоединиться мужчина согласился и вскоре уже работал в должности младшего инспектора охраны Макеевской исправительной колонии №32. В его обязанности входило дежурство на КПП и проверка служебного транспорта, который заезжал на территорию», – рассказали в полиции.

«Проработав» несколько недель, мужчина обещанных денег не получил.

«Поняв, что его обманули, сдал оружие и униформу и поехал в Мирноград. Мужчина больше не хотел возвращаться в тюрьму, потому вел скрытый образ жизни. Узнав из средств массовой информации о том, что существует программа "Вернись домой", которой предусмотрено освобождение от уголовной ответственности, решил воспользоваться шансом и обратился в полицию», – рассказали в полиции.

Полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» Уголовного кодекса Украины. По факту проводится проверка. Мужчина согласился сотрудничать со следствием.

В пресс-службе также напомнили, что согласно ч.6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины в случае, если человек не совершал тяжких преступлений против людей, добровольно покинул ряды НВФ и рассказал об этом правоохранителям, ему предоставляется гарантированный государством шанс на мирную жизнь без уголовной ответственности.