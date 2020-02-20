С тремя автоматчиками: Житель Авдеевки добился выделения себе личной полицейской охраны

Жителю прифронтовой Авдеевки (Донецкая обл.) Владимиру Дергилеву предоставили охрану из состава подразделения тактико-оперативного реагирования (ТОР) полиции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», теперь его бесплатно круглосуточно охраняют трое автоматчиков.

Владимир Дергилев является руководителем местной общественной организации «Общественная платформа защиты Конституции Украины и прав граждан», позиционирует себя борцом с коррупцией в городе. Именно со своей деятельностью он связывает потенциальную угрозу жизни.

В частности, это связано с происшествиями, в причастности к которым Дергилев обвинял прежнего главу Авдеевской Военно-гражданской администрации Павла Малыхина (руководил городом с июня 2015 года по октябрь 2019 года).

Так, в июле 2018 года Владимир Дергилев обратился в полицию с заявлением об избиении его главой города. Отмечалось, что инцидент произошел 9 июля у здания Авдеевской ВГА. 10 июля было открыто уголовное производство по ст. 125 ч. 1 Уголовного кодекса Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»), а через год, 15 июля 2019 года, дело было закрыто в связи с окончанием срока досудебного расследования.

Владимир Дергилев

25 июля 2018 года неизвестные, одетые в камуфляжную форму и балаклавы, похитили Дергилева и двух членов его организации из кабинета приемной Малыхина и вывезли в промзону на окраине города. Там активистов избили, разбили их технику (телефоны, камеры и ноутбуки). После этого Дергилев письменно обратился в местное отделение полиции с просьбой о предоставлении ему личной охраны.

Однако охрану Дергилеву предоставили только в феврале 2020 года.

В Авдеевском отделении полиции сообщили, что заявлений от Дергилева об угрозах в его адрес с момента похищения активистов из здания ВГА и до февраля 2020 года не было. В связи с этим охрану авдеевцу не выделяли.

Сам общественник на встречах с руководством прокуратуры и Национальной полиции Донецкой области регулярно настаивал на том, что ведет антикоррупционные расследования, а значит, его жизни и здоровью может угрожать опасность, и поэтому он нуждается в личной охране.

В итоге, просьбу Владимира Дергилева рассмотрели, и выделили ему вооруженных сотрудников одного из структурных подразделений Нацполиции, готовых охранять общественника круглосуточно.

В комментариях «Донецким новостям» активист подтвердил, что охрана ему была предоставлена. При этом по его просьбе меры безопасности были снижены. «Эти ребята должны рядом со мной с автоматами ходить. Но чтобы не будоражить горожан, я попросил их ходить без оружия. Людей, которые приходят ко мне в приемную, они должны обыскивать, я тоже настоял, чтобы они этого не делали», – пояснил Дергилев.

Он отметил, что хочет, «чтобы все прошло спокойно, тихо». «Чтобы они сделали свою работу, посмотрели, что все это безопасно, потом сняли охрану, наказали людей –всё, больше мне ничего не надо», – подчеркнул общественник.

Когда снимут охрану – Дергилев не знает. «По поводу сроков. Есть приказ, они будут смотреть по ситуации, не от меня это зависит», – прокомментировал он.

При этом у жителей Авдеевки к Дергилеву отношение неоднозначное: одни – поддерживают его антикоррупционную деятельность, другие называют одиозной личностью, акцентируют на агрессивном поведении и участии во многих скандалах.