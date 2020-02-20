Сильнейшая с 2014-2015 годов эскалация боевых действий: Как пережили обстрел жители сел Луганщины на линии огня

В прифронтовых селах Луганской области Новотошковское и Ореховое, расположенных на линии разграничения сторон, 18 февраля произошла сильнейшая с 2014-2015 годов эскалация боевых действий. Об этом по итогу визита в населенные пункты на своей странице в Facebook сообщил руководитель Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Так, активные боевые действия на участке Ореховое – Новотошковское начались в 5 утра и шли беспрерывно до 12 часов дня. По словам Каплина, благодаря четким и оперативным действиям руководителя Новотошковской военно-гражданской администрации (ВГА) Дмитрия Кондратьева, все гражданские лица (всего в Новотошковском на данный момент проживают 670 человек, включая 60 детей) были спущены в подвалы. Улицы населенного пункта патрулировал лично глава администрации во избежание ранений мирных жителей.

«Снаряды разрывались вблизи населенного пункта на полях, где находятся позиции военнослужащих, а также на единственной дороге, соединяющей населенный пункт с мирной территорией, поэтому выехать из населенного пункта во время боя не представлялось возможным. Осколки разлетались по всему поселку, однако, благодаря тому, что на улице в момент активизации боевых действий не было людей, удалось избежать ранений и гибели среди гражданского населения», – рассказал волонтер.

Каплин уточнил, что часть людей во время обстрела укрывались в подвале под зданием ВГА, где бомбоубежище было оборудовано электрогенератором, а также куда в 2019 году Гуманитарная миссия «Пролиска» предоставила инвентарь и материалы для проведения ремонта. Благодаря мощному дизельному электрогенератору, при подобных эскалациях, в случае отсутствия электроэнергии, от него есть возможность запитывать вышку мобильной связи, обеспечивающую сигнал мобильной связи в поселке.

Также Каплин сообщил, что во время эскалации боевых действий 18 февраля у пожилого местного жителя на фоне волнений произошел сердечный приступ. Мужчине оперативно была оказана вся необходимая помощь.

А в Ореховом во время обстрела большинство местных жителей это время провели в подвалах. В нескольких домах взрывной волной выбило окна. «Местный фельдшер сообщила мне о том, что к ней обратились с жалобами на проблемы с давлением и сердцем двое пожилых людей, у которых состояние ухудшилось на фоне боевых действий. Посетил несколько семей с детьми, которые живут в изолированной части поселка в самом "жерле вулкана". В сотнях метров от их домов беспрерывно разрывались снаряды из тяжелой артиллерии и минометные мины. Во время посещения улиц Гастелло и Кутузова, где живут семьи с детьми, наш автомобиль больше напоминал подводную лодку, плывущую по грязи», – рассказал Евгений Каплин.

Напомним, 18 февраля НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.