Мобильный соцофис: На Донетчине жители прифронтовых поселков могут получить услуги соцзащиты

Жители близлежащих от прифронтового Торецка (Донецкая обл.) населенных пунктов теперь могут пользоваться услугами «Мобильного социального офиса». Об этом сообщает пресс-служба Военно-гражданской администрации города Торецка.

«Радиальные выезды работников Управления социальной защиты населения введены для предоставления гражданам целевой социальной поддержки непосредственно по месту фактического проживания и уровня информированности населения по вопросам социальной защиты», – говорится в сообщении.

Так, 18 февраля управлением соцзащиты населения ВГА города Торецк с помощью нового оборудования «мобильный кейс» был организован выезд мобильного социального офиса в городской совет города Железное.

На выездном приеме благодаря современной портативной технике мобильного кейса:

были приняты 4 заявления и просканированы документы к этим заявлениям от жителей города;

предоставлены квалифицированные консультации по вопросам назначения и выплаты субсидий и различных видов пособий;

распечатаны сообщения о назначении жилищной субсидии и перечень документов для назначения различных видов помощи.

«Мобильный кейс – это реальная помощь для людей и оптимизация в работе специалистов», – отмечается в сообщении.

Информацию о дальнейшем графике работы мобильного социального офиса можно узнать в Управлении социальной защиты населения или в городских и поселковых советах Железного, Пивденного, Новгородского и Щербиновки.

Напомним, в Донецкой области продолжается реализация проектов по созданию «Социальных офисов» в городах, районах и объединенных территориальных громадах (ОТГ).